للمحال التجارية.. طريقة الحصول على تصريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات لابد من اتباعها بالنسبة للمحال التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي للعام الجاري 2021، والمقرر انطلاقه يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس، ويستمر لمدة شهر كامل وينتهي في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأوضح عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن الإجراءات المطلوبة من المحال التجارية للحصول على تصريح أو إذن رسمي من التموين تتضمن ضرورة التوجه إلى مديرية التموين التابع لها المحل من أجل التقدم بطلب للحصول على التصريح.

الأوراق المطلوبة لمشاركة المحال في الأوكازيون الصيفي 2021

- صورة من رخصة المحل

- صورة من السجل التجاري

- صورة البطاقة الضريبية

- تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل – إن وجد

وتابع عبد المنعم خليل، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يعقب إتمام هذه الإجراءات والتقدم بها لمديرية التموين، حصول المحل على تصريح من المديرية بالمدة المحددة للمحل للمشاركة في الأوكازيون، مشيرا إلى أنه يسمح لكل المحل فتح الأوكازيون لمدة 15 يومًا متواصلة من إجمالي مدة انطلاق الأوكازيون، والمقررة بشهر كامل يبدأ في 2 أغسطس وينتهي في 2 سبتمبر المقبل.

تعليق صورة تصريح الأوكازيون إلزامي على المحال التجارية

وشد رئيس قطاع التجارة الداخلية، على ضرورة أن يعلق صاحب المحلصورة من تصريح المشاركة في الأوكازيون في مكان بارز وواضح بالمحل، مع ضرورة الالتزام بتعليقه على مدار الخمسة عشر يوما المحددة له للمشاركة في الأوكازيون، فضلا عن الإعلان عن الثمن الفعلي للسلعة قبل وبعد التخفيض.