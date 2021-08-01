معرض دولي للكتاب.. مبادرة ثقافية لدار المعارف لنشر الوعي ضد الإرهاب

تستعد مؤسسة دار المعارف، لإطلاق الدورة الخامسة من المبادرة الثقافية التي تحمل شعار «أسرة تقرأ.. أمة تنهض»، وتستهدف توسيع دائرة قراءة الكتاب المصري سواء محليًّا أو على نطاق العالم العربي، ونشر الثقافة في مواجهة الأفكار المتطرفة .

وقال سعيد عبده رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس اتحاد الناشرين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة تتضمّن تنظيم معرض دولي للكتاب بفرع دار المعارف بمحطة الرمل بالإسكندرية، يبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر حتى نهاية فصل الصيف.

مشاركة مصرية وعربية

ويشارك في المعرض ناشرون مصريون وعرب، بواقع أكثر من 50 ناشرًا، مع تقديم خصومات تصل إلى 20% على أسعار الكتاب.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المعرض كذلك، تنظيم مجموعة من حفلات التوقيع والفعاليات الثقافية المتنوعة وستكون مجانية، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تمثل تظاهرة ثقافية تهدف إلى تيسير الأمور أمام الناشرين والقراء على حد سواء.

معرض مكتبة الإسكندرية

في سياق غير بعيد، يستعد عدد من الناشرين للمشاركة في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي يُنظَّم بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين، وتنطلق فعاليات الدورة الـ16 منه خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 30 من الشهر نفسه، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

يقام معرض مكتبة الإسكندرية ببلازا مكتبة الاسكندرية وقاعة المؤتمرات؛ وسيكون الاشتراك للناشرين فقط وأعضاء اتحاد الناشرين وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة، كذلك المؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب.

فحوصات مدعومة وتحاليل مجانية

وفي إطار العمل الاجتماعي داخل اتحاد الناشرين المصريين، أوضح «عبده» أنَّ الاتحاد أطلق مبادرة بتقديم تخفيضات على الفحوصات الطبية والتحاليل للأعضاء وأسرهم بسعر 300 جنيه للفرد، كما يتم توفير خدمة سحب العينات بالمنزل، على أن يتم فحص التحاليل مجانًا.