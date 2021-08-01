وكيل صحة الشرقية يناقش مع «وفد إشرافي» تطوير الخدمات الطبية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، زيارة إشرافية من إدارة الجذام بوزارة الصحة والسكان، ضمت الدكتور أحمد نبيل والدكتور سميح جلال وعبدالحليم عطا الله، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عيادة الجلدية والجذام بالزقازيق.

خطة العمل

تناول اللقاء، مناقشة خطة العمل بعيادات الجلدية والجذام، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها، والتجهيز والتحضير والإعداد للمسح الطبي لمخالطي مرضى الجذام بالمحافظة لاكتشاف الحالات مبكرًا، مع سرعة تقديم العلاج اللازم للحالات المكتشفة في مراحل المرض الأولى، قبل الوصول إلى مضاعفات وتأخر الحالة وذلك خلال شهر أغسطس الجاري، مع عمل حملات توعوية للمخالطين.

قافلة طبية

في شأن آخر، نفّذت مديرية الصحة قافلة لطبية علاجية شاملة بقرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، على مدار يومين، وشملت القافلة العديد من التخصصات الطبية «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

كشف مجاني

وشهدت القافلة، توقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٤٥٠ مريضًا من أهالي القرية، وتمَّ صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٣ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

شكر واجب

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.