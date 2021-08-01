عاجل.. شكري: العلاقات المصرية التشيكية تاريخية راسخة

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، كواليس لقاءه نظيره التشيكي ياكوب كولهانيك، مبينًا أنهّما بحثا تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفًا إياها بـ«علاقات تاريخية وراسخة»، مشيرًا إلى أنَّ البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور «قرن من العلاقات.. 100 عام منذ اعتراف جمهورية التشيك باستقلال مصر فبراير 1922»، مبينًا أنَّها علاقة بها الكثير من المصالح المشتركة.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية ونظيره التشيكي بالقاهرة، ووصف شكري، المباحثات الجارية بينهما بـ«الإيجابية»، مشيرًا إلى أنَّه تمّ عقد منتدى رجال الأعمال للشركات المصرية والتشيكية.

وأضاف شكري، أنَّه توجد إرادة سياسية قوية لدى الجانبين لتدعيم هذه العلاقة والارتقاء بها في جميع نواحيها السياسية والاقتصادية أو الثقافية، وتمّ تناول القضايا الإقليمية، سواء الأوضاع في ليبيا أو سوريا والعراق والقضية الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وتحديات بليبيا وشرق المتوسط واليمن، موضحًا أنَّ هناك فهم مشترك للتحديات العديدة المنطقة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة.