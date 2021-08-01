صرف 15% من مقررات أغسطس التموينية لمستحقي الدعم

شهد اليوم الأول من شهر أغسطس، إقبالا كثيفا من المواطنين حاملي بطاقات الدعم التمويني، على منافذ البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المحافظات، لصرف سلع التموين لشهر أغسطس 2021.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، صرف مستحقات وحصص تموين شهر أغسطس الحالي، حيث يستمر الصرف 30 يوما كاملا.

نسبة صرف السلع التموينية في اليوم الأول من أغسطس 15%

وقالت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، إنّ اليوم الأول شهد إقبالا متزايدا من المواطنين، حيث بلغت نسبة صرف سلع التموين لشهر أغسطس 2021 نحو 15% من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم صرف السلع التموينية المدعمة والحاملين لبطاقات التموين، وعددهم 64 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

السلع المدعومة متوافرة في منافذ الصرف

وأكدت المصادر توافر جميع سلع التموين المدعومة، وعددها نحو 28 سلعة تموينية، وتضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركتي العامة للجملة والمصرية للجملة، موضحة أنّ شركتي العامة والمصرية للجملة، انتهت من تغذية مخازن الشركة القابضة على مستوى المحافظات، لمد منافذ التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية بسلع التموين المدعومة والمستحق صرفها للمواطنين على مدار شهر أغسطس الحالي.

مقررات تموين أغسطس تسقط بنهاية الشهر حال عدم صرفها

وأكدت المصادر أنّ لكل مواطن حامل بطاقة التموين الحق في صرف مقررات تموين أغسطس حتى نهاية الشهر، حيث يحق له التوجه لمنفذ التموين التابع له والمجاور له في صرف الحصص المخصصة لبطاقته، مشيرة إلى أنّه بنهاية الشهر تسقط أحقية البطاقة في صرف السلع التموينية حال انتهاء الشهر دون صرفها.