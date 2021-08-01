كيف توثق شهادة صادرة من إحدى المديريات؟.. 5 خطوات و3 شروط تعرف عليها

إذا أردت توثيق شهادة صادرة من أي مديرية من المديريات المختلفة، لظروف العمل أو السفر إلى الخارج، إليك مجموعة الخطوات والإجراءات والشروط اللازمة، لإتمام عملية التوثيق، التي نستعرضها في الخطوات التالية:

شروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون صاحب الطلب مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن مقدم الطلب عن 16عاماً.

3- أن يحضر صاحب الطلب أو وكيل عمل عنه.

الإجراءات

1- اعتماد أصل الشهادات أو مستخرج رسمي منها من الإدارة التابعة لها.

2- اعتماد الشهادة من المديرية التابع لها وفقًا للتوقيعات عليها وموضح بها نموذج التوقيع مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المستند المراد التصديق بالاعتماد عليه.

3- اعتماد الشهادة من المحافظة التابع لها محل السكن.

4- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي على المستند أو ما يثبت شخصية طالب الخدمة ليصدق عليه من أي مكتب تابع لوزارة الخارجية.

المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو توكيل ساري حتى تاريخه في حالة حضور وكيل العمل.

2- أصل المستند أو الشهادة المراد التصديق عليها.

بعد استيفاء المستندات المطلوبة والأوراق ومطابقة الشروط يتم التقدم بها إلى المركز التكنولوجي بالمحافظة، وتقوم المختصين بالمركز التكنولوجي بفحص الأوراق والتأكد من استيفائها للشروط والرد على مقدم الطلب خلال 24 ساعة.

في الوقت ذاته، أتاحت الدولة عدد كبير من خدماتها بشكل إليكتروني، في إطار خطتها في الرقمنة، حيث دشنت الحكومة بوابة مصر الرقمية، التي أتاحت عدد من الخدمات الإلكترونية، في عدة مجالات، مثل التموين والشهر العقاري والتوثيق والتأمين الإجتماعي والقضايا والرخص والمركبات والأحوال المدنية، ويمكن خلال تسجيل حساب على البوابة، الاستفادة من جميع الخدمات وأنت في منزلك، دون الحاجة إلى النزول والتوجه إلى المصالح الحكومية، حفاظا على الوقت، ومنعاً للتزاحم والتكدس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.