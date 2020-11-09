وزير التعليم: قصر رسوم توثيق شهادة الدبلومة الأمريكية على محاولة واحدة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خبر سار لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان الـest المؤهل للجامعات المصرية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك".

وأضاف: "قررت الوزارة (قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط) وكذلك (إرسال النتيجة إلكترونيا للجامعات بالمجان)".

وتابع: "إذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر 2020 فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد إتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة أخرى أو ممكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل."