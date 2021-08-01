رامي صبري: «حالة اكتئاب» هدية لروح شقيقي الراحل كريم

طرح الفنان رامي صبري، قبل قليل، أولى الأغنيات التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري، التى حملت عنوان «حالة اكتئاب»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رامي صبري: كريم كان يرفض غنائنا سويا حتى لا يقال أنه نجح بسببي

الأغنية التي تجمع الشقيقين، من كلمات الشاعرة عبير الرزاز، ألحان كريم صبري، توزيع محمد عاطف الحلو، ومكيس هاني محروس.

وقال رامي صبري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأغنية من الأغنيات المفضلة لدى شقيقه، لكنه رحل قبل تنفيذها.

وأشار إلى أن شقيقه، كان دوما رافضا لفكرة تقديم أغنية دويتو معه، حتى لا يقال إنه اعتمد عليه فى النجاح والظهور للناس.

وأوضح رامي، أنه عمل على الأغنية، ووضع صوته عليها، بعد أيام من وفاة شقيقه، من أجل أن تظهر للنور سريعا، ويحقق حلم من أحلام شقيقه الراحل.

يذكر أن رامي، كان نشر الأغنية عبر صفحته، وعلق عليها قائلا: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض، وهو كان بيرفض، لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي، وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

وأضاف رامي: «بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا أوي يا حبيبي.. في الجنة إن شاء الله، ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وإخواتنا على غيابك، وعدم وجودك معانا في البيت، يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله».

وتقول كلمات الأغنية

مبقتش بزعل المشكلة مابقتش فيك دي فيا

إنك مهما تعمل على نفسي بقبل

حتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل

أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل

معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة

في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب

معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة

في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب

مبقتش بزعل

أوقات بفكر بالساعات ليه كل ما ابعد لحظة عنك من تاني برجع

ليه كل ما افتكر اللي فات بضحك و ادمع

ليه الفراق بقى صعب ليه مبقاش بينفع

ليه الفراق بقى صعب ليه مبقاش بينفع