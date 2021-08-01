رامي صبري يطرح أغنيته «حالة اكتئاب» مع شقيقه الراحل كريم

طرح رامي صبري أغنيته الجديدة «حالة اكتئاب» مع شقيقه الراحل كريم على يوتيوب، وكتب رامي عبر «فيسبوك»، بالتزامن مع طرح الأغنية: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

وأضاف رامي: «بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا أوي يا حبيبي...في الجنة إن شاء الله، ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وإخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله».

وأغنية «حالة اكتئاب» من كلمات عبير الرزاز وألحان كريم صبري وتوزيع محمد عاطف الحلو وتقول كلمات الأغنية: «مبقتش بزعل المشكلة مابقتش فيك دي فيا إنك مهما تعمل على نفسي بقبل حتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة في حياتي حلوة بعد ما أنا عشت في عذاب معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب مبقتش بزعل مبقتش بزعل أوقات بفكر بالساعات ليه كل ما أبعد لحظة عنك من تاني برجع ليه كل ما أفتكر اللي فات بضحك وأدمع ليه الفراق بقى صعب ليه مبقاش بينفع ليه الفراق بقى صعب ليه مبقاش بينفع معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة في حياتي حلوة بعد ما أنا عشت في عذاب معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة في حياتي حلوة بعد ما أنا عشت في عذاب».