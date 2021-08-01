أول تصريح من مهندسي قضية حادث تصادم قطار طوخ: «النقابة في ضهرنا»

استقبل المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، مهندسي حادث قطار طوخ الذي وقع أبريل الماضي، وأسفر عن انقلاب عدد من عربات القطار.

في بداية اللقاء الذي حضره المهندس حسن عبد العليم، الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي وأمين صندوق المساعد، عبر المهندسون الحضور عن كامل فخرهم لانتمائهم لنقابة المهندسين المصرية، مقدمين الشكر للنقيب والأمين العام ولفريق الدفاع من محامي النقابة، مشددين على أن وجود النقابة ومتابعتها لهم في حجز بنها أكد لهم أنهم ينتمون لنقابة محترمة وقوية وأن للمهندسين «ظهر» يستندون عليه.

من جانبه، أشار المهندس هاني ضاحي إلى أن النقابة لا يمكن أن تتأخر مطلقا عن مساعدة أبنائها المهندسين وعودة حقوقهم، لافتا إلى أن من أهم أدوراها المنوطة به هو الوقوف بجوار أبنائها لاستجلاء الحقائق.

وأشار إلى أن هناك عدة قضايا عمل عليها مجلس النقابة الحالي وتابعها عن كثب، منها على سبيل المثال لا الحصر قضية المهندس علي أبوالقاسم وأوضح ضاحي أن مدى الخبرات التي يتمتع بها الفنيون الموجودون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على قدر عالٍ من الكفاءة كونهم على مستوى فنى عالٍ جدا، وكذلك المهندسون ممتازون وذوو خبرات عالية.

ولفت نقيب المهندسين إلى أن هناك مشكلة قديمة ومتراكمة يتعرض لها مرفق السكة الحديد ألا وهي التعديات، خاصة على حرم السكة الحديد واقتراب المنازل من السكة الحديد، خصوصا في المناطق الريفية.

وأكد ضاحي أثناء المقابلة، أن الموضوع يسير في نصابه الصحيح فمن المنطقي أن يتم التحقيق في القضية ومعرفة الملابسات.

وطمأن النقيب المهندسين الحضور قائلا: «تفاءلوا خيرا وتأكدوا أن الدور الأساسي لنا هو عدم ترك أي مهندس مظلوم دون الوقوف معه وإعادة حقه»، مشددا على أن النقابة لا تعقب على أحكام القضاء لكنها تؤازر أبناءها حتى تظهر الحقائق.

من جانبه، أشار المهندس أحمد سعد إبراهيم، مدير عام بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أنه تم القبض عليه يوم 19 أبريل 2021 بسبب الحادثة، مشيرا إلى أنه كان منقولا من محافظة الإسكندرية من مدير عام غرب الدلتا الى ورشة أبو غاطس قبل وقوع الحادثة بأربعة ايام.

وأوضح «واليوم أنا في النقابة لكي أقول إن نقابة المهندسين لعبت دورا فوق الممتاز بالنسبة لي ولزملائي المهندسين، فلم تتخلَ النقابة عنا وقامت بتعيين لجنة كاملة من المحامين للدفاع عني وعن زملائي وظلت تتابعنا سواء بالزيارات أو بالدعم المعنوي أو الدعم المادي».

وثمَّن «سعد» الدور الذي قام به كل من النقيب والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، واصفا إياه بالجهود الخرافية، إضافة إلى دور لجنة الدفاع من قبل النقابة.

وقال «فوجود النقابة ومتابعتها لنا في حجز بنها أكد لنا أننا ننتمي لنقابة محترمة جدا وقوية جدا وأن للمهندسين ظهر، وهذا كان موقفا مشرفا لم أكن اتوقعه على المستوى الشخصي إلا أنه حدث بالفعل وما زالت تساعدنا لأن القضية ما زالت مستمرة، وأشكر نقيب المهندسين على استقباله لنا بكل ترحاب وكذلك الأمين العام وأؤكد لكل زملائي المهندسين أن وراءكم نقابة قوية لا تترك أعضاءها».

فيما أوضح المهندس أحمد الخواجة، مهندس ميكانيكا جرارات بالهيئة القومية للسكك حديد مصر بالمنطقة المركزية، أنه تم القبض عليه في 21 أبريل 2021 في حادث القطار، ووجَّه الشكر لنقابة المهندسين على وقوفها خلفهم منذ بداية القضية، معبرا عن سعادته بعد أن أصبح للمهندسين ظهر يساندهم.

وتابع: فبكل صراحة لم أكن أتخيل على المستوى الشخصي أن يحدث هذا من النقابة، وموقفها أعطانا دفعة معنوية قوية جدا وخاصة زيارة الأمين العام والوفد القانونى لنا في حجز بنها، ووقوفهم معنا في جميع الجلسات واليوم جئنا لتوجيه الشكر للنقيب والأمين العام ومجلس النقابة».

وبنفس المشاعر، وجَّه المهندس مصطفى رجب خليل، مدير إدارة هندسة السكة بالقاهرة، الذي تم القبض عليه يوم 27 أبريل 2021 في حادث القطار، الشكر لنقابة المهندسين التي وصفها بالكبيرة والعظيمة التي ساندتهم بكل قوة مقدمة لهم كل أشكال الدعم، مشيرا إلى أن زيارة وفد النقابة لهم ف] حجز بنها كان لها الأثر الطيب والدفعة المعنوية الكبيرة لهم.

وشدد على أن كل المهندسين المقبوض عليهم مظلومون وليس لهم أي ذنب في وقوع الحادث، وهو ما سوف يثبته التقرير الفني فكل المهندسين يقومون بدورهم على الوجه الأكمل دون أي وجه تقصير أو إهمال.

تعود أحداث قضية قطار طوخ 949 والذي وقعت منتصف أبريل 2021 حيث تم اتهام ثماني مهندسين على إثر الحادث خرج منهم أربعة وظل أربعة آخرين قيد التحقيقات وحاليا ينتظر المهندسون الأربعة التقرير الفني للجنة السباعية لبيان الأسباب والملابسات الفنية.