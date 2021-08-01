«الصحة»: شهادات تطعيم كورونا لا تستغرق 10 دقائق ولا تحتاج لختم

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إن لقاح سينوفاك من المقرر أن يكون في مراكز التطعيم بنهاية الأسبوع الجاري، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة بدأت باستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من خلال 126 مكتبا تم تخصيصها لاستخراج هذه الشهادات، مؤكدا أن الشهادات لا تأخذ وقتا «كل مايحتاجه المواطن هو 10 دقائق فقط في نفس اليوم ولا تحتاج إلى التوثيق أو الختم».

10 ملايين من المواطنين سجَّلوا على موقع لقاح كورونا

وتابع المصدر أن المواطنين الذين سجَّلوا على موقع لقاح كورونا وصل عددهم إلى 10 ملايين مواطن، وهناك إقبال من المواطنين على التسجيل، مؤكدا أن لقاح كورونا لا يتم الاختيار أو التفضيل فيه ولكن هناك بعض الحالات لمواطنين تستجوب أنواعا معينة من اللقاحات وهذا يتوقف على التاريخ المرضي لهم.

وأضاف المصدر أن على المواطنين حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة، مؤكدا أن الموجة الرابعة تتوقف حدتها على نسب المواطنين المطعمين باللقاح.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا لـ79.2%

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية والتي وصلت إلى 79.2% وذلك بعد وصول إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230368 حتى اليوم، وقالت التقرير إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد حالة من الاستقرار على مستوى عدد الإصابات والوفيات، وطالبت من المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.