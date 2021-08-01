المصيلحي: ندعم التدريب العملي للطلاب لتعريفهم بإنجازات «التموين»

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن أساس تقدم الأمم هو العلم.

جاء ذلك خلال افتتاحه المرحلة ‏الثالثة لفعاليات استكمال تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية وبين قطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب ‏بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وأوضح المصيلحي أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات ‏التنفيذية هو أمر جيد جدا، ولا بد من دعمه، مؤكدًا أن المعلومات ‏النظرية بالجامعات مهمة وأساسية لكنها يجب أن تطبق على الواقع ‏الفعلي أيضا.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ‏أن الوزارة تدعم التدريب العملي لطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة ‏لتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم في كل قطاعات الوزارة من خلال ‏عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين بالوزارة من ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع‏، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وقطاع التخطيط بالوزارة، وكذلك هيئة السلع التموينية لإكساب ‏الطلاب خبرات متعددة وتعريفهم بالمشروعات التي تمت على الأرض ‏وما يتم تنفيذه الآن.‏

من جهته، أكد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين ورئيس قطاع ‏التخطيط، أن البروتوكول الموقَّع بين الوزارة وكلية التجارة جامعة ‏القاهرة، قد تم توقيعه عام 2018 وتم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب ‏بالجامعة عام 2018 ومجموعتين في أغسطس وسبتمبر عام 2019‏، وتدريب طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2018-2019 ‏بالبرنامج المشترك مع جامعه ولاية جورجيا بكلية التجارة جامعة ‏القاهرة، وأيضا تدريب مجموعتين من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم ‏السياسية عام 2017، وأضاف أنه يتم إتاحة الفرصة لتدريب عدد ‏‏200 طالب مقسمين على مجموعتين، مجموعة في شهر أغسطس ‏ومجموعة في شهر سبتمبر هذا العام.‏