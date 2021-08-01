لطلاب الثانوية العامة.. الأوراق المطلوبة للتقدم لاختبارات القدرات

تنتهي غدًا الاثنين امتحانات الثانوية العامة، ليستعد بعدها الطلاب لمرحلة جامعية جديدة، والتي يتطلب دخول بعضها اجتياز بعد الاختبارات والقدرات قبل الالتحاق بها، في بعض الكليات مثل الإعلام، والتمريض والمعاهد الفنية.

وأعلنت مكاتب تنسيق القبول والجامعات والمعاهد الفنية الجدول الزمنى لطلاب الشهادة الثانوية 2021، حيث يبدأ أعماله بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، من خلال تنظيم اختبارات القدرات المؤهلة لدخول بعض الكليات.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال التعليم، نستعرض المستندات والأوراق المطلوبة وموعد التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة لدخول بعض الكليات.

موعد بدء التقدم لاختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات

وبحسب البيان الرسمي بشأن تنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، من المقرر أن تنطلق يوم السبت 7 أغسطس الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقدم لاختبارات القدرات

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، حيث تم تحديد المستندات المطلوبة لأداء الاختبارات للالتحاق بالكليات التي يتطلب دخولها اجتياز اختبارات القبول كالآتي..

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

الكليات التي يتطلب دخولها اجتياز اختبارات القدرات

وجاءت الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات كالآتي..

كليات الإعلام.

كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

كليات السياحة والفنادق.

وسيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم لاختبار القدرات عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم، وذلك يوم 7 أغسطس الجاري، وسيتم بعدها تحديد مواعيد تلك الاختبارات.