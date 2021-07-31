موعد بدء تنسيق اختبارات القبول لطلاب الثانوية في الجامعات الأهلية

بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة والمحدد لها 2 أغسطس، يتساءل الكثير من الطلاب عن موعد بدء تنسيق اختبارات القبول في الجامعات الأهلية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بتنسيق العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، موعد بدء تنسيق اختبارات القبول في الجامعات الأهلية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لما أعلنته الجامعات الأهلية، فإن بدء اختبارات القبول للطلاب يتم خلال شهر أغسطس المقبل، فيما تستكمل تلك الجامعات اختبارات القدرات لطلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية الإثنين المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للاختبارات، حيث يتم الاختبار في (الاختبار المعرفي – التفكير النقدي).

أماكن الجامعات الأهلية في مصر

وتوجد في مصر عدد من الجامعات الأهلية تستعرضها «الوطن» عى النحو التالي، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- جامعة زويل الأهلية، وتقع في محافظة الجيزة بالقرب من وصلة طريق دهشور وقرب طريق الفيوم، وبجوار صالة الألعاب الأوليمية في محافظة الجيزة، والبوابة الرابعة لحدائق الأهرام.

- جامعة النيل الأهلية، وتقع في محافظة الجيزة على محور 6 أكتوبر بجوار مول العرب.

- الجامعة الفرنسية في مصر، تقع في محافظة القاهرة وتحديدًا في مدينة الشروق.

- جامعة العلمين الدولية الأهلية، تقع بمحافظة مطروح داخل مدينة العلمين بالساحل الشمالي لمصر.

- جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، تقع في محافظة جنوب سيناء ولها 3 فروع، في شرم الشيخ، ورأس سدر، ومدينة الطور.

- جامعة الجلالة الأهلية، تقع بمحافظة السويس داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

- الجامعة المصرية الأهلية للتعليم الإلكتروني، تقع في محافظة الجيزة داخل حى الدقي وتحديدًا ميدان المساحة

- جامعة المنصورة الدولية الأهلية، تقع بين مدينة جمصة التابعة لمحافظة المنصورة ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

مصروفات الجامعات الأهلية

وفي سياق متصل، جاءت مصروفات الجامعات الأهلية 2021 على النحو التالي:

مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43 ألف جنيه.

مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مجال السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

- طب بشري: 105 آلاف جنيه.

مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

- مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

مجال علوم وهندسة الحسابات: 69 ألف جنيه.

مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

مجال علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

مجال العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

مجال الغذاء والصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه.

مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.