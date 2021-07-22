المنشآت الفندقية: فنادق الساحل والإسكندرية الأكثر إشغالا في عيد الأضحى

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن فنادق الساحل الشمالى والإسكندرية، احتلت المركز الأول فى نسب الإشغال خلال إجازات عيد الأضحى المبارك لهذا العام، بنسب إشغال تجاوزت الـ 95% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المواطنين المصريين والسياح العرب، هم الآكثر تواجدا بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالى خلال العيد، لافتا إلى أن بعض الفنادق الموجودة بتلك المنطقة حققت نسب إشغال بلغت نحو 100%، مشيرا إلى أن نسب الإشغال المرتفعة ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

الساحل الشمالى يجذب السياح العرب

ومن جهته قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن القرى السياحية وفنادق الساحل الشمالى، نجحت فى جذب أعداد جيدة من السياح العرب، لافتا إلى أن أعدادا جيدة من السياح العرب فضلوا خلال إجازات عيد الأضحى السفر للساحل الشمالى أكثر من التوجه إلى شرم الشيخ والغردقة.

النهضة الإنشائية بالساحل أحد أسباب قدوم السائحين العرب إليها

وأرجع «إدريس»، أسباب تفضيل السياح العرب، خاصة الوافدين من دول الخليج السفر للساحل الشمالى بدلا من شرم الشيخ والغردقة إلى النهضة الإنشائية التى تقوم بها الدولة فى تلك المنطقة، خاصة فى منطقة العلمين ورفع كفاءة الطرق البرية وتوافر كل وسائل الترفية من سينمات وألعاب مائية وغيرها من الأشياء التى يبحث عنها السائح العربى، فضلا عن مستوى الخدمات السياحية المتميز الذى تقدمه الفنادق هناك، إلى جانب الخصوصية وتطبيق متطلبات السائح العربى «السياحة العائلية الجماعية».

وأشار إلى أن نجاح الساحل الشمالى فى أن يكون الوجهة الثانية المفضلة للسائح العربى بعد القاهرة، يتطلب منح السائح العربى المزيد من الاهتمام وتوفير كل الخدمات التى يبحث عنها، لافتا إلى أن طبيعة منطقة الساحل الشمالى المناخية يجعلها قادرة على استقبال السياح من مختلف دول العالم طوال العام، وليس فى فصل الصيف فقط.