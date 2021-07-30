إنقاذ 37 من الغرق وإعادة 314 طفلا تائها لذويهم بمصيف رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة، انتهاء نهار اليوم الجمعة على شواطئ المدينة، وسط إقبال من المصطافين والرواد خلال توقيت العمل بالشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء، في ظل وجود إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية.

إنقاذ 37 من الغرق وتسليم 314 طفلاً لذويهم

وأنهى مجلس مدينة رأس البر، في محافظة دمياط، استعداداته لاستقبال آلاف المصطافين الذين يتوافدون على شواطئ المدينة خلال أيام الإجازات، بتجهيز 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، ونشر عدد 4 سيارات إسعاف، وجرى اليوم الجمعة إنقاذ 37 حالة من الغرق، كما جرى تسليم 314 طفلاً تائهاً إلى ذويهم، وغادروا جميعًا الشاطئ بسلام.

ويهتم كثير من المواطنين بالتوافد على مصيف رأس البر، لقضاء إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.

4 شواطئ عامة لاستقبال المصطافين في رأس البر

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، هي «101، 63، 77، و51»، وشاطئا واحدا خاصا بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر، في هذه الشواطئ ما بين 100 لـ250 جنيهاً، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق «شتيجنبرجر»، يكون له تسعيرة خاصة به وفقاً لما أكده علي كامل منصور، رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة لـ«الوطن».