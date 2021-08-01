مشرف «ديارنا»: إقبال كبير على المعرض من داخل وخارج مارينا

قال حسن بدر، المشرف على معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين الجديدة، إن أحدث نسخ معرض ديارنا بمنطقة الساحل الشمالي، التي افتتحت قبل أسبوع واحد فقط، تشهد إقبال كبير جدا من داخل وخارج مارينا 5، التي يقام بها المعرض للسنة الثالثة على التوالي.

وأضاف «بدر»، خلال لقاء مع مراسلة برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، اليوم الأحد، أن هناك عدد كبير من زوار المعرض، قادمون من خارج منطقة مارينا 5، موضحا أنهم يحرصون على زيارة المعرض للاستمتاع بالتجول داخل المعرض والتعرف على طبيعة المنتجات المعروضة، والإقدام على شراء ما يعجبهم من تلك المنتجات.

وأشار المشرف على معرض «ديارنا»، إلى أن نسخة هذا العام من المعرض، تنتهي مرحلتها الأولى 3 أغسطس، لتبدأ بعدها مباشرة المرحلة الثانية من المعرض يوم 4 أغسطس، على أن تبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة يوم 13 أغسطس، موضحا أن المراحل الثلاث، تستقبل هذا العام 250 عارضا بمنتجات مختلفة ومتنوعة.

وأكد أن المرحلة الأولى من المعرض، شهدت مشاركة حوالي 82 عارضا من الصانعين الصغار والأسر المنتجة، على أن تشهد المرحلة الثانية والثالثة نفس العدد تقريبا، مع الحرص على تنوع المنتجات، ليشمل المعرض طرح الكثير من المنتجات المتنوعة والمختلفة أمام زواره على مدار مراحله الثلاث، مؤكدا أن جميع منتجات الحرف اليدوية باختلاف انواعها ستتواجد بالمعرض.