التضامن: نجاح معرض «ديارنا مارينا» فاق التوقعات.. و250 عارضا شاركوا

قال عادل بكساوي، مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض «ديارنا مارينا» للحرف اليدوية والتراثية حقق نجاحا كبيرا في مدينة العلمين الجديدة، موضحًا: «هذه هي السلسلة الثالثة للمعرض في مارينا، على مساحة 1200 متر، بما يمثل ضعف المساحة في العام الماضي».

وأضافت بكساوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن 250 عارضا شاركوا في المعرض هذا العام وجرى تقسيمهم إلى 3 مراحل لمدة شهر، لجميع الحرف والأشغال اليديوة الحرفية والتراثية بكل محافظات الجمهورية.

وتابع مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، أن نجاح معرض «ديارنا مارينا» فاق تصوره بسبب كثافة الإقبال الجماهيري: «نجاح المعرض فاق تصوري، والإقبال هنا من الجمهور غير طبيعي، وسألوا عن المعرض قبل تنظيمه، وكان هناك سباق بين العارضين للعمل فيه».

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة ساعات العمل اليومية بالمعرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين الجديدة، وسيفتح أبوابه للجمهور بداية من الساعة 4 عصرًا بدلا من السادسة مساء ويستمر حتى الساعة 4 فجرًا، بسبب الإقبال الكثيف الذي يشهده المعرض منذ انطلاقه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 24 أغسطس المقبل، 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من 3000 منتج، مقسمين على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة نحو 80 عارض.