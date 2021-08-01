في سادس أيامه.. إيرادات معرض «ديارنا» تصل لـ3 ملايين جنيه

قال عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن إجمالي إيرادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية المقام حاليًّا بمارينا 5 بالساحل الشمالي حتى اليوم السادس بلغ نحو 3 ملايين جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنَّ حجم المبيعات يتم تحديده بنهاية كل يوم بعد الساعة الرابعة فجرًا، مؤكدًا أن الإقبال على المعرض فاق التوقعات في ظل الإقبال الكبير على العارضين، وعقّب: «معرض ديارنا خرَّج أهالي مارينا من بيوتهم».

وأوضح أنه بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء سيتم تغيير العارضين في «ديارنا» عبر إشراك 85 عارضًا جديدًا؛ وذلك توسيع دائرة المشاركة في المعرض الذي تقدم إليه 1800 عارض.

وأشار مستشار الوزيرة، إلى أنّه تمّ اختيار 250 عارضًا، قُسِّموا على ثلاث مراحل، ويجري تغييرهم كل عشرة أيام، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين لتسويق بضائعهم، مؤكدًا أنّه يتم وضع قائمة انتظار في حالة زيادة الأعداد عن السعة الاستيعابية للمعرض.

ولفت إلى إجراء حصر للمتقدمين لإتاحة الفرصة لجميع العارضين بالمشاركة وإرضاء جميع الأطراف، وإتاحة الفرصة لمشاركتهم فى المعارض المقبلة.

وأكّد أنّ «ديارنا» يشمل جميع أنواع المعروضات الحرفية واليدوية ذات الطابع التراثي المصري الأصيل، وأن كل المشغولات يدوية سواء منتجات كورشيه أومنتجات نحاسية وفضية وخشبية وملابس ومفروشات وفضة وألباستر، وذلك في إطار جهود وسياسات الوزارة لتقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف المحافظات.

يُشار إلى أن الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، كانت قد أكدت في وقت سابق، إقامة معارض «ديارنا» للمعروضات اليدوية بالخارج، قبل نهاية عام 2021 بكل من السعودية والإمارات وإيطاليا، على أن يكون أول معرض خارجي بدولة السعودية.