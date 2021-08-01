عاجل.. اليوم توقف شحن عدادات الكهرباء بمحافظات «مصر العليا» 4 ساعات

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، توقف برنامج شحن العدادات مسبوقة الدفع سواء من مراكز الشحن التابعة للشركة أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات (أسوان / الأقصر/ قنا / سوهاج).

توقف عمليات الشحن لمدة 4 ساعات

وقالت الشركة، في بيان لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن توقف عمليات الشحن ستكون لمدة 4 ساعات بدءا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد وحتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الاثنين.

إجراء أعمال الصيانة ببرنامج الشحن

وأشارت الشركة إلى أن هذا توقف برنامج الشحن اليوم لإجراء أعمال الصيانة ببرنامج الشحن الذي حدث به عطل خلال الشهر الماضي.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة وشحن كروت العدادات التي أوشك رصيدها على النفاد

وطالبت الشركة جميع المشتركين بنطاقها الجغرافي اتخاذ الاحتياطات اللازمة وشحن كروت العدادات التي أوشك رصيدها على النفاد قبل فترة توقف برنامج الشحن.