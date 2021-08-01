«مكتب التنسيق» يكشف كليات تتطلب «اختبار قدرات» وطرق التقديم لها

أعلن الدكتور سيد عطا، المشرف على أعمال مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تسجيل اختبار القدرات للالتحاق ببعض الكليات التي تحتاج قدرات من 7 لـ 17 أغسطس الجاري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

الكليات التي يحتاج الالتحاق بها النجاح في اختبار القدرات

وأضاف «عطا»، أن الكليات التي يحتاج الالتحاق بها لأداء اختبار قدرات، هي كليات الإعلام وفنون جميلة وفنون تطبيقية وتربية موسيقية وتربية فنية، وكليات التربية الرياضية وكليات التمريض والمعاهد الفنية وكذلك السياحة والفنادق، موضحًا أنه سيتم فتح باب التنسيق للطلاب لبدء تسجيل الرغبات الخاصه بتلك الكليات يوم 7 أغسطس.

من حق أي طالب التقدم لأكثر من اختبار قدرات بكليات مختلفة

وأشار المشرف على أعمال مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، ولأكثر من قطاع مثل قطاع التربية الموسيقية وقطاع السياحة والفنادق وغيرها من الكليات الموجودة، مؤكدًا أن التقديم ليس ورقيًا، وإنما سيكون متاحًا أمام الطلاب فقط إلكترونيا على الانترنت.

كيف يُسجل الطالب في اختبار القدرات للالتحاق بالكليات

وتابع: «الطالب يخش على موقع مكتب التنسيق، ويكتب رقم الجلوس وبطاقة الرقم القومي، ويسجل الكليات التي يرغب في الالتحاق بها لأداء امتحان القدرات، الموقع هيحجز له مكان ويحدد له يوم التوجه للكلية من أجل أداء الامتحان».