لتسجيل رغبات كليات 2020.. عناوين مكاتب التنسيق في المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى تنسيق كليات 2020، وفتحت الوزارة باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارا من يوم السبت 22 أغسطس وحتى الأربعاء 26 أغسطس.

الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة 2020

الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر بعدد طلاب 30855 طالبا، والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر بعدد طلاب 16665 طالبا، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر بعدد طلاب 102165 طالبا بإجمالي 149685 طالبا.

عناوين مكاتب تنسيق الثانوية العامة في المحافظات

نظام تنسيق الثانوية الالكتروني

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق، ويمكن الدخول من هنــــــــا.

سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

مواعيد العمل بمعامل تنسيق الثانوية

يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة" حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة