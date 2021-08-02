حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد الغموض أحد أبرز الصفات الواضحة التي يتصف بها رجل برج العقرب، وفي الوقت ذاته يتصف بالإخلاص والصدق في تعاملاته مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزلك الثامن قد يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك أو تميل لدراسة مشروع استثماري أو تبحث مسألة تجارية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس والمريخ في منزل الأصدقاء يمنحانك مظهرا جذابا ورزينا وتبدو قادرا على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.