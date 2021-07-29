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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:07 ص | الخميس 29 يوليو 2021
حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج العقرب بالشجاعة والولاء والوفاء للأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.

حظك اليوم برج العقرب 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للاهتمام بمن تحب وتنشغل بالعطاء وتجمعك به أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

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