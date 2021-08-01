«القابضة للمياه» تنشر دليل الخدمات الجماهيرية إلكترونيا «فيديو»

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على صفحتها الرسمية «فيس بوك»، فيديو توضيحي للخدمات التى تقدمها الشركة وشركاتها التابعة، عبر البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى https://ecp.hcww.com.eg/.

دليل الإجراءات والخدمات الجماهيرية

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البوابة التجارية، تشمل دليل الإجراءات والخدمات الجماهيرية، الذي يحتوى على كل الإجراءات والخطوات اللازمة، للحصول على الخدمات المطلوبة.

استقبال طلبات كل الخدمات التي يحتاجها العملاء من الشركة

وأشارت الشركة القابضة، إلى أن من تلك الخدمات، إبلاغ القراءات عبر تطبيق قراءتي، والسداد الإلكتروني لفواتير مياه الشرب، واحسب فاتورتك والابلاغ عن الشكاوى التجارية، واستقبال طلبات كل الخدمات التي يحتاجها العملاء من الشركة.

التسهيل على العميل بمعرفته إجراءات تقديم الخدمة

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من دليل الخدمات، هو حوكمة خدمات العملاء ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، في التعامل وتحسين مستوى الخدمة، إضافة إلى التسهيل على العميل بمعرفته إجراءات تقديم الخدمة.

دليل الخدمات يوضح الخدمة المطلوبة للتسهيل على العملاء

بدوره قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن دليل الإجراءات والخدمات الجماهيرية، يحتوى على كل الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، ويوضح كل المستندات المطلوبة لكل خدمة، والمدد الزمنية التي تستغرقها الخدمة، تسهيلا على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة، ضمن حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تقديم خدماتها للمواطنين بكل شفافية ومصداقية، تطبيقا لنظام الحوكمة داخل القطاعات التجارية.

الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب

واستعرضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب للعملاء القاطنين بالمباني السكنية، الصادر لها موافقة من الحي المختص، حيث تتلخص المستندات المطلوبة على النحو التالي:

- طلب لتوصيل الخدمة.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

- سند الحيازة او الملكية

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) .

- التليفون الأرضي والمحمول لمقدم الطلب والبريد الالكتروني الشخصي

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .

- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) .•بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مياه من اقرب جار

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

ويوضح دليل الخدمات الجماهيرية، أن المواطن يتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة، إلى أقرب مركز خدمة عملاء وسيتم إتاحة تلك الخدمة بحد أقصى خلال 14 يوما من سداد العميل قيمة المقايسة، واستخراج التصاريح اللازمة للحفر من الحى المختص.