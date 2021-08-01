بنك مصر: إجراءات التمويل العقاري الجديد قد تستغرق أسبوع واحد

قال عاكف مغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشخص محدود الدخل، هو الأعزب الذي يقبض 4500 جنيه، أو متزوج ويحصل على 6000 جنيه، أما متوسط الدخل، فهو الأعزب الذي يقبض 10 آلاف جنيه، وإذا كان متزوج، يجب أن يكون دخله 14 ألف جنيه، لافتا إلى أن الشخص عليه اختيار العقار، ثم يعاينه البنك، ويقيمه، للحصول عليه ضمن مبادرة التمويل العقاري، وبعدها يقدم دراسة وافية حول الوحدة، مشيرا إلى أن الشخص يمكن أن ينهي أوراق الوحدة خلال أسبوع.

وأضاف «مغربي» خلال استضافته في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الأحد، أن الشخص سيدفع قسط قليل للحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري، فالشخص مثلا إذا حصل على قرض بـ 100 ألف جنيه في 7 سنوات، نحو 1300 جنيه، وإذا كانت فترة السداد 30 سنة، سيدفع 450 جنيه على مدار 30 سنة دون أي زيادة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن التحول الرقمي، يتيح للعميل الحديث إلى البنك عبر واتساب، ويرد عليه الذكاء الاصطناعي، مبينا أن بنك مصر أطلق قرض الشركات الصغيرة في أكتوبر 2020، وتم إنفاق 9 مليارات جنيه لـ9 آلاف عميل، ويجري الحصول على القرض الإلكتروني، خلال 5 أيام فقط، ويحتاج زيارة مرة واحدة إلى البنك.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن هناك مليون و400 ألف محفظة في بنك مصر، وتزداد المعاملات الإلكترونية بشكل متزايد.