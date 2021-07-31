بنك مصر و«بي إم» للتأجير التمويلي يوقعان عقد تمويل إسلامي مشترك لـ«بنيان»

وقَّع بنك مصر وشركة «بى إم» للتأجير التمويلى عقد مشاركة تمويل إسلامى متوسط الأجل لتمويل عقد تأجير تمويلى لصالح شركة بنيان للتنمية والتجارة بقيمة 700 مليون جنيه.

وشهد التوقيع على العقد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بالتوقيع كل من السيد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس شامل أبوالفضل رئيس مجلس إدارة شركة بنيان للتنمية والتجارة، وهشام شتا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بى إم للتأجير التمويلى.

وحضر التوقيع محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وطارق أمين مدير عام الإدارة المركزية للائتمان والمشرف على قطاع الصيرفة الإسلامية بالبنك، هذا بالإضافة إلى حضور لفيف من قيادات بنك مصر، ولفيف من قيادات شركة «بى إم» للتأجير التمويلى، وشركة بنيان للتنمية والتجارة.

كما حضر التوقيع نيفين المسيرى الشريك الإدارى بشركة Panther Associates التى قامت بدور المستشار المالى والمنسق العام للتمويل الخاص بشركة بنيان.

ومن الجدير بالذكر أن مدة عقد المشاركة 7 سنوات، وتبلغ حصة بنك مصر فى المشاركة 93% بما يعادل 650 مليون جنيه، وحصة شركة «بى إم» للتأجير التمويلى فى المشاركة 7% بما يعادل 50 مليون جنيه، وذلك لاستكمال تشطيبات باقى مراحل مشروع WOC «ووك أوف كايرو» وسداد التزامات شركة بنيان.

هذا ويقع مشروع «WOC» ووك أوف كايرو بمدينة الشيخ زايد على الواجهة الشمالية لمشروع سوديك على مساحة مائة وأحد عشر ألف متر مربع ويمثل أطول ممشى تجارى بمدينة الشيخ زايد، وينفرد مشروع «WOC» بقربه من 4 محاور رئيسية (طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، طريق الضبعة، محور روض الفرج، طريق دهشور) وقربه من مطار سفنكس الدولى ويخدم ما يقرب من مليون ساكن فى مدينة الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، ويوجد بالمشروع أكثر من 100 وحدة تجارية وترفيهية وخدمية تناسب جميع الفئات العمرية.

ويذكر أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 45 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كل الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كل أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة)، منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى.

ونظراً للجهود المبذولة فى مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر فى الحصول على العديد من الجوائز منها؛ جائزة «عملية العام (التمويل الإسلامى) أفريقيا - 2020» من مجلة ذا بانكر العالمية مؤسسة «فاينانشيال تايمز».