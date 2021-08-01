بعد زيارة مدبولي لمنزلها.. «هاني يونس» لسيدة: «تحت أمرك يا أمي»

استعرض هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا من تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عددا من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة «سكن كريم» بقرية «دراجيل» في المنوفية، وقام بجولة في شوارع القرية زار خلالها عددًا من المنازل المستهدفة بالإحلال والتطوير، وأدار حوارات ودية مع الأهالي للتعرف على أوضاع معيشتهم واحتياجاتهم ووعدهم بإعادة تأهيل منازلهم لمنحهم مسكنا أفضل ضمن هذه المبادرة.

وظهرت سيدة في الصور وهي تستعرض لرئيس الوزراء تفاصيل منزلها المليء بالعشش وغير المطور، حيث علق «يونس» على الصور، التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»: «إحنا تحت أمرك يا أمى، وفيه تكليف واضح من رئيس الجمهورية، نعمل لكم سكن كريم، ضمن مبادرة حياة كريمة، ربنا يبارك في الريس، ويعينكم يا رب، تحيا مصر».

وتمت الإشارة إلى أن القرية يستهدف بها نحو 59 منزلا في مبادرة «سكن كريم»، كما التقت إحدى المواطنات برئيس الوزراء خلال الجولة وطلبت منه إدراجها ضمن مبادرة «سكن كريم» ووجه بدراسة حالتها، فيما أوضح المسؤولون، أن قرية «دراجيل»، ينفذ بها عدد من المشروعات التعليمية، تشمل مشروع تنفيذ أعمال التوسعات بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل.

واستمع «مدبولي» إلى شرح تضمن الإشارة إلى أن التوسعات تستهدف الوصول بعدد الفصول بالوحدة إلى 24 فصلاً، بدلاً من 16 فصلاً في الوضع الراهن، بحيث تستوعب الوحدة بعد التوسعات 1600 تلميذ، من بينهم 30 فصلا ابتدائيا، و 10 فصول رياض أطفال، وتشمل الأعمال المنفذة تنفيذ مباني ودهانات واستكمال الأسوار، بنسبة تنفيذ 60%، كما أشاروا إلى أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة الشهيد شوقي الفقى الإعدادية بدراجيل، حيث تشهد الـ 12 فصلا بها أعمال الدهانات والتشطيبات الداخلية، بنسبة تنفيذ 82%.