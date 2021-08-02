خبير اقتصاديات صحة: موجة رابعة لكورونا مع نهاية سبتمبر

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الأشخاص أصبحوا ينظرون لمن يرتدي الكمامات الطبية بشكل غريب، رغم عدم انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أن نهاية الموجة الأولى، تكرر في نهاية الثانية والثالثة، وأدى إلى ارتفاع المنحنى الوبائي.

وأضاف «عنان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم »، الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «أمن المولات كان بيوقف الأشخاص اللي مش لابسين كمامة بس بعد كده خلاص سابهم، كان نفسي بعد انتهاء الموجة الثالثة المستشفيات تاخد راحة عشان تستعد للموجة الرابعة، إحنا بنقول كل مرة المواطن لازم يحمي نفسه بس أقصد كنا عايزين نريح الدكاترة اللي بيقعدوا فترات في مستشفيات العزل، عايزين نرحم الدكاترة شوية لأن مع نهاية سبتمبر هيكون في موجة رابعة لكورونا».

وأوضح خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الموافقة على لقاح في دولة أوروبية يجب أن يحصل على موافقة من جانب منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء في الاتحاد الأوروبي ولكن اللقاح الخاص باسترازنيكا والروسي لم يتم اعتماد بسبب اختلافات سياسية وتأخر النظر في ملفات هذه اللقاحات ولكن ليست لها علاقة بتأثير اللقاح مبينا أنه سيتم الموافقة على هذه اللقاحات في النهاية، مؤكدا أن مصر ستحصل على 10 مليون جرعة من جونسون للراغبين في السفر، لافتا إلى أن السياسة تدخلت في منع اللقاحات عن الدول الفقيرة وكذلك التدخل لمنع لقاحات بعينها للتأثير على اقتصاديات دول بعينها.