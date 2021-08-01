«كورونا»: بدء التطعيم باللقاح المُصنّع محلياً الشهر الجاري و«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء بين المصابين بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج ٦٥٦ متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، مساء أمس ، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى ٢٣٠٣٦٨ حتى أمس. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل ٤٧ حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ضمن إجراءات الرصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 6 حالات جديدة. وقال «مجاهد» إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى السبت، بلغ ٢٨٤٢٦٢ حالة منها ٢٣٠٣٦٨ حالة تم شفاؤها، و١٦٥٢٤ حالة وفاة.

وواصلت وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه لا صحة للأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا.

وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان أمس، إنه تواصل مع «الصحة»، للتأكد من تلك المنشورات، والتى أوضحت بدورها أن كل لقاحات «كورونا» المستخدمة لتطعيم المواطنين فى مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، وفقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفعاليتها، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مجلس الوزراء: مصر تتجه لـ«الاكتفاء الذاتي» من اللقاحات.. وتعاقدنا على استيراد 120 مليون جرعة جديدة

وأشار «معلومات الوزراء» فى بيانه إلى التعاقد على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا لتطعيم المواطنين، كما اتجهت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات، حيث تم البدء فى إنتاج نحو مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» فى مصنع فاكسيرا بمصر، تمهيداً للبدء فى تطعيم المواطنين باللقاح المصرى فى أغسطس الجارى.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد رحيم، الباحث بكلية طب علوم الحياة فى جامعة لانكستر، إن متحورات فيروس كورونا رفعت التخوف منه على مستوى العالم، إذ إن هناك أكثر من 12 سلالة متحورة حتى الآن، وبالتالى فإن هيئة الدواء الأمريكية طالبت بتقسيمها بشكل معين حتى يتتبعها العلماء، وهى عبارة عن مجموعتين، الأولى ذات أهمية وتخوفات، والثانية تحورات يمكن ملاحظتها، وتم الإعلان عنها فى أمريكا اللاتينية ودول آسيا وليست منتشرة بشكل كبير. وأضاف «رحيم» فى تصريحات أمس، أن «المجموعة الأولى أشد خطورة وتتضمن سلالات دلتا وبيتا وجاما وألفا ويجب التعامل معها بحذر شديدة، وفى شهر يونيو الماضى تم الإعلان عن متحور دلتا+».

وتابع الباحث بكلية الطب علوم الحياة فى جامعة لانكستر: «تم الإعلان عن متحور دلتا فى 20 دولة على مستوى العالم ثم انتشرت فى أكثر من 130 دولة على مستوى العالم، ومشكلة هذا المتحور أن لديه مميزات وطفرات من السلالات الأخرى، وهو ما تسبب فى سرعة انتشاره، فقد أصبح الفرد الواحد المصاب به قادراً على نقل العدوى لـ6 أشخاص، بدلاً من شخصين أو 3 أشخاص لفيروس كورونا العادى».

وأشار «رحيم» إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا كانت تتراوح بين 4 إلى 6 أيام، مقابل 3 أيام فقط لمتحور دلتا حيث يتكاثر فيها الفيروس وينتشر، كما أن معدل انتشار الفيروس فى الإنسان 3 أضعاف تكاثر الفيروس الذى تم الإعلان عنه فى الصين، وهو ما تسبب فى تغيير الأعراض.