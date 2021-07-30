«مستثمري البحر الأحمر»: العلمين الجديدة هتبقى حاجة تانية خلال 5 سنوات

قال كامل أبو علي رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر، إنَّ التطور الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة معجزة، حيث تشهد تغيرات كبيرة بشكل يومي، وهو ما يدعو إلى الفخر: «أسمي العلمين الجديدة بالمدينة الفاضلة، وسيكون عليها إقبالًا كبيرًا طوال فترات العام .. خلال 5 سنين هنبقى في منطقة تانية خالص».

إنشاء الطرق بداية التنمية المتكاملة في العالم

وأضاف «أبو علي»، خلال لقاء ببرنامج برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير ابو زيد ومحمد الشاذلي: «الدولة المصرية دشنت عددًا كبيرًا من الطرق وهي بداية التنمية المتكاملة في كل دول العالم كونها شريان الاستثمارات، كما دشنت في العلمين مطار العلمين وهو ما ينعكس إيجابا على السياحة فيها وخلال عامين أو 3 أعوام سيكون لدينا منظومة متكاملة وهو ما سيكون له أثرًا كبيرًا على السياحة في مصر كلها».

«العلمين الجديدة» جاذبة للسياح العرب والأجانب

وتابع رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر: «من سنتين مكنش عندنا حاجة، النهاردة اللي بيسأل على أي غرفة في فندق مش بيلاقي لأن كلها مليانة»، مشيرًا إلى أنَّ المدينة أصبحت تجذب عددًا كبيرًا من السياح العرب والأجانب.

«أبوعلي»: المستثمر الجاد سينجح.. واللي داخل يتشطر ملهوش مكان هنا

وأردف رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر: «نحتاج إلى تدشين عدد كبير من الفنادق حتى نعمل لمدة 10 شهور على الأقل في العام .. المستثمر الجاد سينجح، واللي داخل عشان يتشطر ملهوش مكان هنا النهاردة، واللي ياخد أرض لازم يبنيها ويلتزم بالقواعد وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية».

ويقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، حلقة استثنائية من منتجع الماسة السياحي بالعلمين الجديدة، لمدة 3 ساعات على الهواء مباشرة، في أول ظهور إعلامي للمنتجع السياحي الشهير في الساحل الشمالي.

الحلقة يتم بثها من المارينا الخاصة بالمنتجع، كما يعرض مجموعة من التقارير التي تم تصويرها داخل أبراج الماسة والمول العالمي الموجود فيها والألعاب المائية والمسجد والشاليهات، والبرنامج من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي.

وتأتي حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر» بعد النجاح الكبير، والحلقات الخاصة والاستثنائية الأخيرة التي قدمها البرنامج، وأبرزها من داخل قطاع غزة، إضافة للحلقة الاستثنائية من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استمرت في بث مباشر على مدار ثلاث ساعات، تجولت فيها كاميرات «صباح الخير يا مصر» في هذا المشروع الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، إلى جانب حلقة المنصورة الجديدة وحلقة العلمين التي تمّ بثها من منطقة الأبراج، ثاني أعلى أبراج في البحر المتوسط.