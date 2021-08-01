مصر للطيران تنفذ تجربة محاكاة للتعامل مع بركان افتراضي في أوروبا

طبقّت شركة مصر للطيران، اليوم، تجربة محاكاة لإدارة أزمة افتراضية حول وجود بركان في أوروبا، أثّر بشكل كبير على حركة الطيران في عدد من المجالات الجوية التي تطير إليها رحلات مصر للطيران، ما نتج عنه تأثير في جدول تشغيل رحلات مصرللطيران في الاتجاهين في السفر والعودة وتحويل مسار بعض الرحلات الي وجهات أخرى.

يأتي ذلك، بناء على توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بالتدريب على الطوارئ وإدارة الأزمات، للتأكد من جاهزية فرق العمل في مختلف المواقف والأزمات.

وخلال المحاكاة، التي تمت بغرفة إدارة الأزمات بمركز العمليات المتكامل لمصرللطيران IOCC، بحضور الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نصر رئيس قطاع العمليات الجوية وممثلي فريق إدارة الأزمة من مختلف الإدارات المعنية بمصر للطيران، جرى التأكد من جاهزية جميع فرق العمل في التعامل مع الأزمة وإدارتها في أسرع وقت بداية من التبليغ بتأثير البركان على الرحلات، مرورا بسيناريوهات التعامل مع الأزمة واتخاذ قرار عدم إقلاع بعض الرحلات وتحويل مسار رحلات أخرى، واستيعاب جميع الركاب والتسكين بالفنادق والتواصل مع العملاء والتنسيق الاعلامي، وكذلك التنسيق مع تحالف «ستار العالمي» ومختلف الجهات المعنية وغيرها من إجراءات التعامل مع الأزمة حتى انتهائها وعودة انتظام الرحلات.

ومن جانبه، أكد الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التشغيل، إلا أننا حريصون على الالتزام بتطبيق كافة المعايير الدولية في مختلف أنشطة مصر للطيران واستغلال الوقت في تدريب العنصر البشري والتأكد من الاستعداد والجاهزية لأي متغيرات علي حركة التشغيل، وتطبيق سياسات السلامة والجودة في مختلف مواقع العمل حرصا من الشركة علي تقديم أفضل خدمة لعملائها بما يليق بمكانة الناقل الوطني مصرللطيران، والالتزام بتطبيق كافة معايير منظمات الطيران المدني الدولية.