صناع الخير: حياة كريمة أوصلت الحكومة إلى المواطنين في كل محافظة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لقرى في محافظة المنوفية اليوم، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثانية خلال 4 أشهر، وهذا يحدث لأول مرة من رئيس وزراء في مصر، بجانب عدد من الوزراء، وسط حوارات مع المواطنين، لنقل المناطق غير الآمنة والعشوائية، مؤكدا أن هناك متابعة من جانب الرئيس السيسي مباشرة لحياة كريمة.

وأضاف «زمزم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «Extra news» اليوم الأحد، أن إحدى المواطنات، طلبت منه دراسة حالتها لتوفير سكن لها، وهذا يدل على الثقة في الحكومة، والفرحة العارمة بالوقوف بجانب المواطنين، والوصول إليهم في كل شبر في مصر.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن مشكلة الصرف الصحي، إحدى المشكلات التي تؤرق المواطنين في الدولة، وتسبب كثير من الأمراض والمشكلات الطبية، وتسبب أزمات عديدة، خاصة في الريف المصري، مشيرا إلى أنه أحد الأمور التي عالجتها الدولة، كما أسست الدولة خطوط الكهرباء، وأنشأت المدارس والبنية التحتية.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن المرحلة الأولى تضم 1400 قرية، ويحدث بها حوارات مجتمع من خلال فريق مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي، وهذا المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر.

وذكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يوجد تنسيق بين القطاع المدني والحكومة والقطاع الخاص على هدف واحد لحل مشكلات تؤرق المواطنين بعد سنوات من العمل كجزر منعزلة، لافتا إلى أن حياة كريمة، مكنت الدولة من مساعدة المواطنين من خلال مبادرات طبية مختلفة.