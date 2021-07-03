محافظ المنوفية يسلم شيكات و5 آلاف جنيه نقدا هدية لكل عروس يتيمة

قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، 5 آلاف جنيه وشنط مواد غذائية هدية لكل عروس من العرائس الأيتام من المحافظة كدعم لهن.

جاء ذلك خلال تسليمه شيكات المساعدات المالية للعرائس الأيتام المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، بالتعاون مع جمعية الأورمان وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات المستحقة والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم ، بحضور سيد الشوربجي، وعادل درغام ممثلي جمعية الأورمان بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي بداية اللقاء ، قدم محافظ المنوفية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، فضلًا عن استعداده لحضور حفل زفافهن ليشاركهم الفرحة، قائلا أنه لن يتأخر أبدا عن حضور أية مناسبة تساهم في سعادة المواطنين ومؤكدا أن الدولة بأكملها وبالتعاون مع مؤسساتها المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إلى أن هذه المساعدات المالية تأتى في إطار البرنامج الخيرى الذى تتبناه مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفتيات اليتيمات ومساعدتهن على استكمال الأثاث والتجهيزات الخاصة بمنزل الزوجية، وتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية يتم إعدادها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي؛ لتحديد الحالات المستحقة والأكثر احتياجا.

من جانبهن، أعربت الفتيات عن سعادتهن الغامرة بتواجد المحافظ بينهم، ومعبرات عن شعورهن بوقوف الدولة بجانبهن نظرا لظروفهن المعيشية.

وقدم محافظ المنوفية، الشكر لجمعية الأورمان، وكافة الجمعيات الأهلية، لما تقوم به من دور حيوي وفعال في خدمة المجتمع من خلال تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات، مثمنًا الدور الرائد لمنظمات المجتمع المدني والمساهمة في العمل الخيرى وما تقوم به من إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.