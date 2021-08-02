تعرف على أرخص السيارات الزيرو.. اقتصادية في البنزين وتبدأ من 130 ألفا

السيارة الملاكي، سواء سيدان أو هاتشباك، أصبحت من أساسيات الحياة، وليست سلعة ترفيهية كما كانت منذ عدة سنوات، وذلك بسبب كثرة المشاوير وبُعد المسافات بين العمل والمنزل أحيانا أو المنزل والجامعة، فأصبح الآن لا غنى عن السيارة، واختيارها أصبح أيضا من الأمور الصعبة على الأسرة التي تبحث عن السيارة الأرخص وتكون اقتصادية في البنزين، خاصة مع المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة في نفس الفئة السعرية.

وتستعرض «الوطن»، في تقريرها التالي، من خلال تصريحات خبير من رابطة تجار السيارات فى السوق المحلي، أفضل السيارات الفئة الاقتصادية لمساعدة القراء على الاختيار المناسب من خلال السطور القادمة.

سوزوكى ألتو

السيارة سوزوكي التو العلامة التجارية اليابانية هي أرخص سيارة زيرو مستوردة في مصر، وهي سيارة مصنعة ومجمعة في اليابان، تعمل بمحرك 800cc مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 47 حصانا وعزم 69 نيوتن مترا، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن السيارة «ألتو»، من أفضل السيارات الاقتصادية، ولكن لا يوجد بها أي وسائل ترفيه، وأن متوسط استهلاكها للوقود 3.7 لتر لكل 100كم، وحجم الشنطة 180 لترا، وتتسع السيارة لـ4 أفراد، السعر الرسمي لسوزوكى ألتو 130 ألف جنيه.

إسبريسو

مازالت العلامة التجارية اليابانية سوزوكي، تقتحم السوق بالسيارات الميني، فأصدرت سيارتها الجديدة سوزوكي إسبريسو، وهي تحتل المرتبة الثانية كأرخص سيارة مستوردة في مصر، وتعمل بمحرك 1.0 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 67 حصانا، وعزم 90 نيوتن مترا، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، عبدالعاطي محمود، فى تصريحاته لـ «الوطن»، أن السيارة استهلاكها للوقود 4.6 لتر لكل 100كم، وحجم الشنطة الخلفية 239 لترا وتتسع لـ5 أفراد، والسعر الرسمي لها 145 ألفا.

لادا جرانتا

هي أرخص سيارة سيدان في مصر، بمحرك سعة 1.6 لتر مكون من 4 اسطوانات يولد قوة 87 حصانا وعزم 140 نيوتن مترا، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ومتوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100كم، وسعة الشنطة الخلفية 520 لترا، وهي الأكبر في هذه الفئة والفئات الأعلى، وتتسع لـ5 أفراد، السعر الرسمي لها 149 ألف جنيه لموديل 2021.

شيري أريزو 5

العلامة التجارية الصينية، شيري أريزو 5، احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات لـ «الوطن»، والذي قال إن السيارة الصينية شيري أريزو 5، تجميع محلي وتعمل بمحرك 1.5 لتر مكون من 4 اسطوانات يولد قوة 114 حصانا وعزم 141 نيوتن مترا، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ومتوسط استهلاكها للوقود 7 لترات لكل 100كم، وسعة الشنطة الخلفية 430 لترا وتتسع السيارة لـ5 أفراد، والسعر الرسمى لها يبدأ من 167 ألف جنيه.