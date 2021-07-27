أسعار السيارات الأقل من 150 ألف جنيه.. إليكم 7 أنواع موديل 2021

إن كان لديك 150 ألف جنيه أو أقل، فبإمكانك المقارنة بين أسعار السيارات 2021 التي يقل سعرها عن 150 ألف جنيه في سوق السيارات المصري، بحسب أسعار السيارات 2021 المعلنة اليوم من قبل تجار السيارات.

بمقارنة أسعار السيارات التي تقل عن 150 ألف جنيه على أحد التطبيقات الشهيرة المعنية بتحديث أسعار السيارات يومياً، فإن هناك 7 سيارات زيرو حديثة يقل سعرها عن 150 ألفاً.

السيارات السبع التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه، تتبع ماركات «لادا»، «سوزوكي»، و«زوتي»، وهي الأرخص في السعر من بين السيارات موديل 2020 و2021.

أسعار السيارات التي تقل عن 150 ألف جنيه

- سعر السيارة زوتي z100 بمبلغ 120 ألف جنيه

- سعر السيارة سوزوكي التو 121 ألف جنيه

- سعر السيارة سوزوكي التو 123.900 جنيه

- سعر السيارة سوزوكي التو «سكرين» 126 ألف جنيه

- سعر السيارة لادا جرانتا 143 ألف جنيه

- سعر السيارة سوزوكي اسبريسو 146.900 جنيه

- سعر السيارة لادا جرانتا «Full option» مبلغ 149.900 جنيه

ومؤخراً، ارتفعت أسعار السيارات لعدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي المصري موديل عامي 2021 و 2022، تحت مسمى «الأوفر برايس»، حسب ما أعلن عنه الوكيل المحلي والموزعين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات.

وكانت وحدات المرور أعلنت أنّ أكثر السيارات ترخيصا هي المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في مصر خلال يونيو الماضي، وشهد سوق السيارات ارتفاعا في عدد تراخيص السيارات الملاكي، حيث بلغ عدد السيارات التي جرى ترخيصها 448.4 ألف سيارة، ما يعني أنّ نصيب المركبات الكهربائية منها يقدر بنحو %0.03.

واحتلت سيارات النقل المركز الثاني، خلال الشهر الماضي، بعدد 19 وحدة، بما يقارب 14% من إجمالي تراخيص الوحدات العاملة بالطاقة الكهربائية خلال شهر يونيو السابق، وتبعتها الأتوبيسات الخاصة بـ15 ترخيصًا، بحصة تقارب 11% وفق أحدث البيانات الخاصة بالتراخيص الصادرة عن إدارات المرور بالمحافظات.