مصرع وإصابة 5 من العاملين بمديرية صحة شمال سيناء إثر حادث سير

تعرضت سيارة مديرية الصحة بشمال سيناء، لحادث سير كبير، بطريق نخل بوسط سيناء، مساء اليوم، أدى إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين من العاملين بالقطاع الصحي بالمديرية.

قال فتحي عثمان المسؤول الإعلامي بمديرية الصحة بشمال سيناء، إن حادث سير وقع بمنطقة نخل بوسط سيناء، جراء اصطدام سيارة نقل كبيرة بسيارة نصف نقل، تقل فريق الصحة الخاصة بالمديرية، أثناء عودته من المرور على المراكز العلاجية بوسط سيناء.

وأضاف فتحى عثمان، أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: نشأت عبد الحكيم من إدارة الورش والصيانة، والمهندس محمد عثمان إدارة التخطيط، والمهندس محمد كمال من إدارة التخطيط، وإصابة الدكتور مصطفى سامي مدير إدارة التخطيط، الذي أصيب بكسر في الفخذ، والدكتور أسامة سالم، مدير الطب العلاجى بالمديرية، الذي أصيب بكسر في الفك وكدمات أخرى متفرقة.

وقال مدير المركز الإعلامي لمديرية الصحة، أنه جرى تحويل المصابين للقاهرة لاستكمال العلاج، وبعد إجراء الآسعافات الآولية بمستشفى العريش العام.

ونعت مديرية الصحة الثلاثة المتوفين على بوابة مديرية الصحة بالمشاركة مع بوابة الوزارة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

بدورها فتحت الجهات المختصة، تحقيقا واسعا فى الحادث، وذلك للوقوف على الأسباب، وعمل المحاضر الرسمية، وأستخراج تصاريح الدفن للمتوفين.