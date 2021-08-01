السياحة تنظم رحلة لطلاب شمال سيناء المتفوقين لزيارة معالم القاهرة

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة العريش، رحلة توعية سياحية لمدة ثلاث أيام لـ25 طالبا وطالبة من المتفوقين دراسيا من أبناء محافظة شمال سيناء، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على زيادة الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع، وتماشيا مع مبادرة «إعرف بلدك» التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر الماضي، لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.

وقالت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إن برنامج الزيارة تضمن زيارة قصر البارون إمبان، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد علي، ومنطقة مجمع الأديان، ومتحف الفن الإسلامي، ومنطقة الحسين وخان الخليلي، وأهرامات الجيزة، مشيرة إلى أنه جرى تقديم شرح واف للطلاب عن هذه المعالم السياحية والأثرية، لتعريفهم بتاريخ الحضارة المصرية العريقة.

وخلال الرحلة أعرب الطلاب عن سعادتهم بحرص الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تنفيذ مثل تلك البرنامج التوعوية التثقيفية التي تثري وجدانهم وانتماءهم، مؤكدين أنهم سينقلون ما شاهدوه من معالم سياحية وأثرية إلى أقاربهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارتها، متمنيين تكرار مثل تلك المبادرات في الأعوام المقبلة.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحرص دائماً على تنظيم جولات سياحية لأبناء جميع المحافظات المصرية لزيارة كافة المعالم السياحية المصرية لرفع الوعي الثقافي والسياحي لدى جميع فئات المجتمع وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية تعكس عظمة وتاريخ الشعب المصري على مر العصور.