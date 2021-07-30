محافظ شمال سيناء يتفقد مراحل تنفيذ محور الفاتح بالعريش

أجرى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمهندس ناجى ابراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، جولة تفقدية، اليوم، بمحور الفاتح بالعريش لمتابعة أعمال التطوير.

وأعلن المحافظ أن تطوير المحور الساحلى يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى، تتبعه المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين، موضحا أنه تم توفير طريق بديل لحين انتهاء الأعمال يبدأ من شارع الحسين بالمساعيد مرورا بشارع أسيوط حتى التقائه بشارع البحر عن طريق شارع الخزان متجها إلى منطقة الفواخرية ووسط المدينة.

وأشار المحافظ إلى أن خطة العمل في محاور العريش تبدأ من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان ثم الى منطقة الخلفاء الراشدين، على أن يتم بعد ذلك البدء في تطوير «محور شارع الجيش - الساحة الشعبية»، مرورا بشارع أسيوط واستكماله في الطريق الدائرى القديم الذى يصل للمحافظة وميناء العريش البحري.

وأكد المحافظ الاتفاق مع الجهات المنفذة والمعنية على الخطة الزمنية للانتهاء من جميع المحاور، مع إعداد طرق ومسارات بديلة، وتكليف رئيس مجلس مدينة العريش بمتابعة استكمال المرافق الخدمية مع انشاء المحاور حتى لا يتأثر المواطنون بها، مشيرا إلى مسئولية مجلس مدينة العريش في الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وإنهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعا.

وأهاب المحافظ بالمواطنين التعاون التام أثناء العمل فى المحاور، والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز الأعمال وتسهيل حركة المرور حتى يتم الانتهاء من المحاور الثلاثة لتطوير مدينة العريش بناء على توجيهات القيادة السياسية.