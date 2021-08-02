أشرف عبدالباقي عن مشاركة حمو بيكا في مسرحيته: بنعمل حاجة دمها خفيف

رد الفنان أشرف عبدالباقي، على الهجوم الكبير الذي واجهه خلال الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن مشاركة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، كضيف في مسرحيته الأخيرة «شمسية وأربع كراسي».

وقال «أشرف» لـ«الوطن»، إن حمو بيكا لا يمثل في المسرحية إنما يظهر كضيف في مشهدين فقط، ويظهر بشخصية المطرب الذي يصنع خناقات في الساحل ويظهر بنفسه وليس له دور في المسرحية لكي يأخذ تصاريح، لأنه لا يمثل، ونقصد أن نصنع حاجة دمها خفيف ونصنع «إيفيه».

مسرحية «شمسية وأربع كراسى»، بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، محمد أنور، محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسى»، بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.