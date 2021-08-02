كوثر تركت منصبها كمديرة بشركة لرسم المشاهير وشهداء الوطن

عشقت الرسم منذ نعومة أظافرها، واجهت العديد من الانتقادات اللاذعة، لكنها لم تلتفت إليها، وقررت أن تبنى ذاتها بذاتها، استعانت بالله عز وجل فأبدعت في رسم العديد من المشاهير كسيدة الغناء العربى أم كلثوم والشيخ الشعراوى والحصري والشيخ عبد الباسط، وأسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسي، فأطلق البعض عليها لقب «رسامة الشهداء و المشاهير».

هي كوثر السيد ابنة محافظة دمياط تخرجت في المعهد الفني ووظفت في شركة خاصة وصلت لمنصب مدير بمحل عملها، حيث تروي قصتها لـ «الوطن»، قائلة: «عشقت الرسم منذ الصغر رسمت على جدران منزلنا وأهلي دائماً ما كانوا يطلقون علي (فنانة المستقبل)، تركت عملي في الشركة لكى أكون صاحبة شغل خاص بي عدت إلى الرسم وتكوين ذاتي بذاتي واجهت انتقادات لكن ثقتي ويقيني بالله عز وجل كان دافعاً لمزيد من الاجتهاد وبات الكثيرون معجبين بأعمالي».

تردف «كوثر» قائلة: «رسمت العديد من المشاهير كـ الشيخ محمد متولي الشعراوي وسيدة الغناء العربي أم كلثوم وطبيب الغلابة والشيخ الحصري والشيخ عبدالباسط عبدالصمد والفنانة شريهان، كما رسمت أسطورة الصاعقة أحمد منسي والشهيد محمد شويقه، وأطلق البعض عليا رسامة الشهداء وأرسلت لى العديد من أمهات الشهداء صور أبنائهن وقمت برسمها، و كنت أحرص على أن أهديها لكل أم شهيد كما رسمت الفراعنة الملكة كليوباترا و نفرتيتي والسندريلا وغامبول دورا والرئيس عبدالفتاح السيسي.

هذا وشاركت الفنانة المصرية بمعرض بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية برعاية محافظ الإسكندرية وحصلت على شهادة تقدير ودرع التميز والإبداع وشهادات تقديرية وذلك لنشر لوحات كليوباترا، نفرتيتي، شادية، بالمعرض الدولي بالإسكندرية.