الصحة: نجري تجارب على 3 آلاف شخص لمعرفة مدى فعالية جرعة اللقاح الثالثة

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن هناك تجارب حاليا في مصر مع شركة سينوفارم الصينية، بشأن إضافة جرعة ثالثة للقاح كورونا بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية، وبحث نتائج ذلك، لافتة أن هذه التجربة سيشارك بها المتطوعون الذين سبق وأن شاركوا في التجارب الأولى للقاح كورونا منذ أشهر، والبالغ عددهم 3 آلاف شخص.

شركات اللقاحات تجري أبحاثا لمعرفة فعالية الجرعة الثالثة

وأضافت «عاصم»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، أن معظم شركات اللقاحات تجري أبحاثا حاليا لمعرفة مدى فاعلية الجرعة الثالثة، ومعرفة نسبة الاستفادة من الجرعة الإضافية، وأي الفئات التي ستستفيد منها بشكل أكبر.

لقاح سينوفاك المحلي متوفر في مراكز التطعيم خلال أيام

وأكدت أنه حاليا في مصر يجرى تطعيم جرعتين فقط من اللقاح حتى الآن، ومع زيادة أعداد التطعيمات وتنوعها، بجانب تصنيع لقاح سينوفاك محليا، والذي سيكون مُتاحا للتطعيم خلال أيام، سيكون هناك زيادة في التوسع الأفقي وتغطية الفئة الأكثر عُرضة للمخاطر، لافتة أن مصر محظوظة بأن قاعدة الهرم السكاني بها من الشباب مقارنة بالدول الأوروبية.

إعطاء 6 ملايين جرعة حتى الآن.. والإقبال متزايد

وأشارت إلى أن عدد الجرعات التي جرى التلقيح لها حتى الآن يقترب من 6 ملايين جرعة، سواء جرعة أولى أو ثانية، بواسطة ما يقرب 500 مركز تطعيم على مستوى الجمهورية، والإقبال متزايد من قبل المواطنين سواء للتسجيل أو التطعيم، مطالبة المواطنين المستحقين لتلقي اللقاح في التسجيل، متابعة «بزعل أول لما بشوف حد سنه كبير أو يعاني من مرض مزمن ويقول إنه مش عاوز يتطعم أو مش هيتطعم دلوقتي، لكن لو شاب قالي أنا مش هتطعم دلوقي مبقاش زعلانة أوي».

وضع متحور دلتا في مصر

وأوضحت أن الرصد الوبائي الخاص بمتحور دلتا في مصر أو أي نظام صحي يكون على مستويين، وهما مستوى التحاليل الجينية المعقدة للغاية لأخذ عينات دورية، ومعرفة كل التحورات الموجودة، والإعلان عنها، لافتة أن متحور دلتا يصيب الأطفال بشكل أكبر، ولكن لا يوجد في مصر حالات مصابة حتى الآن بهذا المتحور.