دموع وفرح.. كيف استقبل أصدقاء كريم صبري أغنية «حالة اكتئاب»

مشاعر مختلطة انتابت أصدقاء الفنان الشاب الراحل كريم صبري، فور سماع أغنية «حالة اكتئاب»، والتي طرحها شقيقه رامي صبري في صورة دويتو غنائي بينهما.

وطرح رامي صبري أغنيته الجديدة «حالة اكتئاب» مع شقيقه الراحل «كريم» منذ ساعات قليلة على يوتيوب.

وكتب «صبري» عبر حسابه الرسمي على «انستجرام» تزامنا مع طرح الأغنية: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

وجاءت تعليقات أصدقاء كريم على الأغنية كالتالي:

قال صديقه شادي شوقي، «من أول الأغنية ما نزلت وأنا بسمعها باستمرار، ولما رامي نزلها على صفحته لقيت ناس بتنتقد أزاي تنزلوا أغنية، أنت فاكرها صدقة جارية، عرفت ساعتها أن كل اللي انتقد مسمعهاش أصلا، الله يرحمك يا كريم إحساسك خلى كل الدنيا تترحم عليك، ربنا يجعلك من أهل الجنة».

فيما علق محمد علي، صديق كريم صبري، «معرفش من أول الغنوة ما نزلت، وأنا بضحك وأدمع. زي كلام الغنوة، بضحك على نجاحك، وصوتك وإحساسك اللي وصلوا لكل الناس زي ما كنت بتحلم أنت وحباببك كلهم اللي كانوا بيحلموا ليك ومعاك، وبدمع عشان كان نفسي تكون وسطنا في اللحظة دي، ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبي».

وقال لؤي الصرفي: «لحن جميل من الألحان اللى بحبها لكريم، وبكانى ولمسنى من جوه أكتر من الأول، عِشت معاه كل جزء من الأغنية وهى بتتلحن زى ما كنت بعيش معاه حالة جميلة فى تلحينه معظم ألحانه، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبى، وحشنى صوتك أوى».

وفاة شقيق رامي صبري

وقد رحل عن عالمنا منذ أيام، الفنان الشاب كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري في حادث غرق في ترعة المريوطية.