«حالة اكتئاب».. ثاني أغاني رامي صبري عن «الموت» بعد «حبيبي الأولاني»

طرح الفنان رامي صبري أغنيته الجديدة «حالة اكتئاب» من ألحان شقيقه الراحل «كريم»، عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، وهي الأغنية التي حضرها في الفترة الماضية بعد وفاة شقيقه غرقا في ترعة المريوطية.

الأغنية من كلمات الشاعرة عبير الرزاز، ألحان كريم صبري، توزيع محمد عاطف الحلو، ومكيس هاني محروس.

ولفت رامي صبري خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن «حالة اكتئاب» من الأغنيات التي كان يفضلها شقيقه الراحل، وكان يرفض أن يظهر معه في دويتو حتى لا يُقال إنه شقّ طريقه بمساعدته.

ولا تعتبر أغنية «حالة اكتئاب»، الأولى من نوعها من بين الأغاني التي قدمها رامي صبري، فقد سبق له أن طرح أغنية حزنا على أول فتاة أحبها في حياته، وذلك في عام 2006 عندما طرح أغنية «حبيبي الأولاني».

أغنية «حبيبي الأولاني»، كانت من لحن وغناء رامي صبري وكلمات عمر طاهر وتوزيع طارق توكل، كما حملت اسم أول ألبوم طرحه، وضم 10 أغنيات.

وفي 11 يوليو الماضي، توفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري إثر غرقه في ترعة المريوطية، وهو ما سبب صدمة كبيرة لأسرته وأصدقائه من الوسط الفني، وبخاصة وأنه كان يستعد لإطلاق ألبوم غنائي في الفترة القادمة.

وخلال مداخلة هاتفية مع فريدة الخادم، عبر برنامج «حكاية ألبوم»، يوم الاثنين، على نجوم إف إم، أكد أنه كان يحب فتاة أثناء دراسته في المعهد، لكنها توفت، وأصابه هذا الأمر بحزن شديد: «كنت أغني قصة واقعية، لأنها كانت في عقلي، فوصل الإحساس إلى قلب الجمهور».