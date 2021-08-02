الأرصاد تحذر: طقس اليوم يشهد مزيدا من الاحترار.. والعظمى تصل لـ 42

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ الأجواء تستمر شديدة الحرارة على معظم الانحاء، اليوم الاثنين، لتتراوح على القاهرة والوجة البحري من 40 لـ 42 درجة.

مزيد من الاحترار بالصعيد.. والرياح هادئة

وحذرت الهيئة مما وصفته بـ «مزيد من الاحترار» على جنوب الصعيد، لافتة أن هدوء سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الدرجات والرطوبة ترتفع ليلا.. وشبورة على الطرق

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ درجات الحرارة الصغرى ترتفع ليلا، وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 40 27

الإسكندرية 34 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.