خطة رصف الشوارع والطرق في محافظة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية أكبر خطة للرصف تشمل مدينة الإسماعيلية إضافة إلي المراكز والقرى، وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، في تصريح صحفي، إن الخطة تقضي برصف ميادين المراكز والمدن بواقع ميدان في كل مركز ومدينة بالإضافة إلى 3 ميادين كبرى بمدينة الإسماعيلية، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، موجها إلى رفع كفاءة ميدان السادات بالكامل لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

رصف 7 شوارع رئيسية في مدينة الإسماعيلية

وناقش محافظ الإسماعيلية مع المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق خطة المديرية التي تتضمن رصف طريق ترعة سيناء بداية من كوبري سيناء حتى سرابيوم بطول 8 كيلو مترات، وشارع البحري من الثلاثيني وحتى طريق بورسعيد، وشارع المستشفى من الغابة وحتى السكة الحديد، وشارع الغابة من المستشفى حتى هدي شعراوي.

كما ناقش «بشارة»، خطة رصف شارعين بمنطقة الحرفي والشوارع الرابطة بين شارع مدرسة الزهور حتى شارع فؤاد عزيز غالي، إضافة إلى رصف شارعين رئيسين بمنطقة «البهتيني»، وشوارع عزبة بكري الداخلية والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير سيناء.

رصف شوارع القنطرة

وأكد محافظ الإسماعيلية، تنفيذ أكبر خطة لرصف الطرق بمركز ومدينة القنطرة شرق والقنطرة غرب تتضمن رصف 4 شوارع كبرى رئيسية بالمدينة القديمة، لربط شوارع المدينة داخليا، بالتزامن مع خطة تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالتنسيق مع كافة المرافق، إلى جانب عمل لوحات إرشادية.

وتتضمن خطة القنطرة غرب رصف شارع السويس والمعاهد والجيش كمرحلة أولى، وشارع الوحدة المحلية لقرية البياضية وشارع الخدمات الأساسية كمرحلة ثانية، مع مراجعة كافة المرافق قبل البدء في عملية الرصف.

رصف طرق فايد والتل الكبير

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن خطة الرصف بمركز ومدينة فايد تتضمن رصف طريق ترعة السويس من سرابيوم وحتى فايد، وامتداد طريق السعدية حتى شارع السكة الحديد وذلك بمركز ومدينة فايد.

وفي التل الكبير سيتم رصف شارع أحمد عرابي، شارع التل الصغير وشارع مستشفى الحميات الجديد، وربط الطريق من مستشفى الحميات حتى طريق 36 الحربي، وذلك بمركز ومدينة التل الكبير إضافة إلي رصف الشوارع خلف الوحدة المحلية وخلف الوحدة الصحية، وشارع صلاح حمزة بالقصاصين.