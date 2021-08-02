القوى العاملة تنفي التواصل مع مواطنين عبر الهواتف بشأن منحة «500 جنيه»

كشفت وزارة القوى العاملة، عن أنّ بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، يلجأون للنصب على المواطنين باسم الوزارة، عبر الصفحات الوهمية والمزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الاتصال على الهواتف المحمولة، وذلك بشأن صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل في الأوضاع الحالية.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنّ لديها صفحة رسمية على فيس بوك، باسم «وزارة القوى العاملة المصرية»، وليس «وزارة القوى العاملة والهجرة»، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة www.manpower.gov.eg.

وناشدت الوزارة، المواطنين، عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية، التي تنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين لأي شخص قبل التأكد من هويته والجهة التابع لها، موضحة أنّ الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها.