الأقصر تستقبل سياح أولى رحلات الطيران العارض من إسبانيا بالورود

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، مساء اليوم، أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر، بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020.

وأشارت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، كانت تقل على متنها 114 سائحًا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم تسيير رحلتين طيران عارض أسبوعيا من إسبانيا إلى الأقصر، بداية من الأسبوع المقبل وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري.