تعرف على طريقة استخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر «أون لاين» خطوة بخطوة

تعتبر شهادة الميلاد من أهم وثائق المولود؛ لأنها تحتوي على البيانات والمعلومات كافة الخاصة به من الاسم واللقب واسم «الأب، والأم»، والجنس ومكان الميلاد والتاريخ باليوم والساعة وغيرها.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي خطوات استخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر «أون لاين» كالآتي:

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

من خلال تلك الخدمة الإلكترونية لن يحتاج المواطن لوقت انتظار من أجل استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر؛ إذ يمكن لأي شخص استخراجها «أون لاين» عن طريق الموقع الإلكتروني، والذي يوفر الكثير من الجهد والوقت.

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وهناك عدة خطوات بسيطة لطلب خدمة عمل شهادة ميلاد مميكنة، وهي:

- اختر المحافظة التي تتبعها.

- بعدها تملأ البيانات المطلوبة من الرقم القومي والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والعنوان الخاص بصاحب الطلب والنسخ المطلوبة من شهادة الميلاد.

- اختيار خدمة شهادة ميلاد كمبيوتر، وإدخال البيانات المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة، مع تحديد عدد النسخ الأصلية المطلوبة.

- سيجرى التواصل مع صاحب الطلب، وتحديد الموعد المناسب لاستلام شهادة الميلاد.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر من مكتب البريد

هناك عدة خطوات لاستخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر لحديثي الولادة من مكتب البريد كالآتي:

- يجب حضور والد الطفل بنفسه.

- والدة الطفل مع إثبات العلاقة الزوجية كما هو مطلوب من اللائحة التنفيذية.

- من يحمل توكيل خاص بإمكانية التعامل مع مصلحة الأحوال المدنية من أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

- مدير المستشفى وغيرها من الأماكن التي يمكن أن تحدث فيها الولادة.

- يجب أن تستخرج شهادة ميلاد الطفل خلال 15 يوما من تاريخ ولادته.

- بالنسبة للمصريين في الخارج يجب التبليغ عن الولادة خلال 3 شهور من تاريخ حدوث الولادة، وذلك عن طريق القنصلية المصرية بالخارج.

- في حالة عدم وجود قنصلية مصرية يتم التبليغ من خلال السجل المدني الرئيسي.

- يمنع القانون المصري الأسماء المركبة في الوقت الحالي في شهادة الميلاد، علي سبيل المثال قد يسمى البعض اسم نجله «محمد صادق» ويكون «صادق» ليس اسم الأب، لذلك يجب اختيار اسم واحد فقط ليكون اسم الابن.