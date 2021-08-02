رصف طرق وإنشاء مشروعات صرف صحي ضمن «حياة كريمة» بالإسماعيلية (صور)

اجتمع المكتب التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المحافظ شريف بشارة، وحضور مسؤولي الهيئة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، والدكتور محمد أنور ترك، والمهندس نبيل عصام، منسقي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسماعيلية، لمتابعة نسب الإنجاز وإتمام الأعمال بالمبادرة وأبرز المعوقات التي تواجه المبادرة.

وذكر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع «فيسبوك» أن منسقي «حياة كريمة» انتقلوا إلى اللواء 122 كباري العميد محمد يوسف، المسؤول عن تنفيذ المشروعات بالمبادرة في الإسماعيلية، وفي قرى شرق القناة، ومركز القنطرة شرق، لتحديث بيانات نسب الإنجاز حتى شهر يوليو 2021، والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها الآن، وكذلك المخطط تنفيذها.

وفي قرية السلام، تم استلام موقع محطة الصرف الصحي، وموقع نقطة الإسعاف السريع بالقرية تمهيداً للبدء في التنفيذ، وفي قرية جلبانة، تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للأدوار الثلاثة وبداية أعمال التشطيب لمبنى مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، وبحضور مندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري تم تحديد المواقع اللازمة لبناء سكن كريم بالقرية، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية أكبر خطة للرصف تشمل مدينة الإسماعيلية إضافة إلى المراكز والقرى، وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، في تصريح صحفي، إن الخطة تقضي برصف ميادين المراكز والمدن بواقع ميدان في كل مركز ومدينة بالإضافة إلى 3 ميادين كبرى بمدينة الإسماعيلية، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، موجها إلى رفع كفاءة ميدان السادات بالكامل لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وناقش محافظ الإسماعيلية مع المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق خطة المديرية التي تتضمن رصف طريق ترعة سيناء بداية من كوبري سيناء حتى سرابيوم بطول 8 كيلو مترات، وشارع البحري من الثلاثيني وحتى طريق بورسعيد، وشارع المستشفى من الغابة وحتى السكة الحديد، وشارع الغابة من المستشفى حتى هدي شعراوي.